Пьяный депутат насмерть сбил военного и получил приговор: что решил суд

Депутат, сбивший военного насмерть, получил приговор / © unsplash.com

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Тернопольский апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции и назначил пять лет лишения свободы жителю Кременецкого района, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб военный.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

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Депутата, сбившего военного насмерть, приговорили к 5 годам лишения свободы

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

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Трагедия произошла 19 мая 2025 около 19:30 в селе Старый Вишневец Кременецкого района. Находясь за рулем автомобиля Mitsubishi Colt в нетрезвом состоянии, водитель потерял контроль над управлением, в результате чего машину занесло, она выехала на встречную полосу и оказалась на обочине.

В тот момент там находился военнослужащий у собственного припаркованного «ВАЗ 2109». От полученных при наезде травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Во время судебных заседаний обвиняемый полностью признал свою вину и частично компенсировал семье погибшего нанесенный материальный ущерб.

Местные медиа сообщали, что за рулем был бывший депутат Кременецкого районного совета.

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Первоначально Зборовский районный суд назначил ему наказание — три года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на восемь лет. Но сторона обвинения категорически не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу, указав на излишнюю мягкость суда.

Тернопольский апелляционный суд согласился с аргументами прокурора, отменил предыдущий приговор и вынес новый: пять лет заключения с лишением права управлять автомобилем в течение восьми лет. Приговор уже вступил в законную силу.

ДТП: последние новости

Напомним, вечером 10 сентября в селе Ворокомле Камень-Каширского района Волыни произошла авария с участием служебного микроавтобуса ТЦК и СП. Два гражданских автомобиля подрезали военный транспорт, создав аварийную ситуацию. В результате водитель буса потерял управление, машина врезалась в электроопору и опрокинулась, а сломанная опора упала на авто и зажала водителя в салоне.

В результате ДТП травмировались четверо военнослужащих. Водителя с открытым переломом ключицы в тяжелом состоянии и пассажира в состоянии средней тяжести госпитализировали, а еще двое пассажиров получили ссадины и ушибы.

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Правоохранители уже задержали 36-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, преследовал автомобиль военных. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в угрозе или насилии в отношении должностного лица, что предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

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