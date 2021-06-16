Пьяный мужчина толкнул велосипедиста под грузовик: опубликовано видео момента смертельного ДТП

Погибшим оказался врач-травматолог киевской больницы №7.

Обнародовано видео момента смертельного ДТП с велосипедистом и грузовиком.

Трагедия произошла 15 июня на Окружной. Пьяный мужчина толкнул велосипедиста под колеса грузовика, тот погиб мгновенно.

Видео опубликовано на telegram-канале dtp.kiev.ua.

Погибшим оказался врач-травматолог киевской больницы №7.

На видео видно, как пьяного мужчину задержал один из водителей, ехавших позади грузовика.

По словам очевидцев, пешеход якобы нечаянно толкнул велосипедиста, поскольку был очень пьян и имел плохую координацию движения.

"Велосипедист бросило на грузовик и затем разорвало голову о бордюрный камень. Он был без шлема, в шлеме шансы были бы", — говорится в сообщении.

Напомним, в соцсетях накануне появилось видео, где человек в пассажирском автобусе на водительском месте употребляет алкогольные напитки. В полиции заявили, что это провокационное видео, и человек с пивом — не водитель маршрутки.

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