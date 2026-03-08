Пьяный мужчина выстрелял около 100 патронов с балкона квартиры в Хмельницком

Полиция

В Хмельницком полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в одном из микрорайонов города. Злоумышленником оказался военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел поздно вечером 7 марта на улице Гаевой. Около 22:20 жильцы дома обратились на линию «102» из-за звуков выстрелов во дворе.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области в Facebook.

Детали инцидента

Масштаб: По данным правоохранителей, мужчина открыл огонь с балкона квартиры на девятом этаже. Из автоматического оружия он успел выпустить около 90 патронов .

Спецоперация: На место происшествия срочно прибыли руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и спецподразделение КОРД .

Задержание: В результате полицейской спецоперации стрелок сдался. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также происхождение оружия», — комментируют полиции Хмельнитчины.

Правовая квалификация

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Расследование продолжается. К счастью, информации о пострадавших на данный момент нет.

