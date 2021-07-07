"Пьяный негодяй задержан": Геращенко отреагировал на ДТП в Яремче, в котором погибла 32-летняя киевлянка

"Пьяный негодяй задержан": Геращенко отреагировал на ДТП в Яремче, в котором погибла 32-летняя киевлянка

Нетрезвому водителю авто грозит до 10 лет заключения.

Во вторник, 6 июля, в городе Яремче Ивано-Франковской области нетрезвый водый Volkswagen Touareg сбил насмерть 32-летнюю мотоциклистку из Киева. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

На смертельную аварию отреагировал заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Пьяный негодяй, который насмерть сбил девушку на мотоцикле — задержан полицией. Он понесет ответственность, установленную законом, за то, что сел за руль в состоянии опьянения и унес жизни ни в чем невиной молодой девушки", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, водителю, который сбил киевлянку, грозит до 10 лет за решеткой.

фото/Василий Вирастюк, Facebook

"Напомню, что с 17 марта 2021 года, вступили в действие новые наказания за убийства на дороге. Теперь, тот кто убивает человека в состоянии опьянения, может получить до 10 лет лишения свободы без права на амнистию, и должен отсидеть не менее 2/3 срока", — добавил Геращенко.

фото/Василий Вирастюк, Facebook

Напомним, смертельное ДТП произошло в 7:15 утра. По данным следствия нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, которым управляла 32-летняя киевлянка. Женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. У водителя обнаружили 1,19 промилле алкоголя в крови, его задержали. По факту ДТП полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

По словам народного депутата Украины Василия Вирастюка, 25-летний уроженец Киева, который находился за рулем автомобиля, пытался откупиться, чтобы скрыться с места ДТП.

По неподтвержденным данным местных СМИ, водитель занимает высокую должность в следственном управлении полиции в Житомирской области и является сыном чиновника из Государственной экологической инспекции Полесского округа. Мужчина является фигурантом двух ранее открытых производств об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

"Драггер показал 1,19. Оно мажорное — могут пытаться отмазать", — отреагировало на смертельное ДТП, в котором погибла мотоциклистка, сообщество "Байкеры Украины — МотоОбьеднання".

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 6 июля 2021 года

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