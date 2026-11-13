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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пьяный пенсионер трижды поднял на ноги полицию и экстренные службы: чем закончилась его затея

После ссоры с родными нетрезвый харьковчанин трижды позвонил по телефону в полицию с заявлениями о заминировании. На место даже пришлось вызвать взрывотехников, а потом история дошла до суда.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полиция

Полиция / © npu.gov.ua

Пенсионер, находясь под хмельком после семейной ссоры, в течение нескольких часов трижды вызвал экстренные службы из-за вымышленной угрозы взрыва.

Об этом идет речь в приговоре Основянского районного суда Харькова от 4 ноября.

По материалам дела, обвиняемый родился в Луганской области. Он является пенсионером и имеет инвалидность ІІ группы. Событие произошло 16 мая 2021 года в Харькове. В 13:10 человек был у себя дома. Он позвонил в полицию и сказал, что его квартира заминирована.

Отмечается, что почти через два часа он повторно набрал номер «102». В этот раз пенсионер сообщил о намерении взорвать подъезд дома в 12:00 16 мая. Когда оператор указал, что это время уже истекло, мужчина перенес запланированный взрыв на следующий день.

Прошло всего 15 минут после этого разговора, как мужчина третий раз позвонил в полицию. Он заявил о заминировании своего дома. Также он сказал, что заминированный припаркованный рядом автомобиль Volkswagen.

По вызовам на место прибыли кинологи и взрывотехники областной полиции. Они осмотрели квартиру, подъезд и автомобиль. Взрывчатки или опасные вещества там не нашли, поэтому людей не эвакуировали. Как отмечено в приговоре суда, своими действиями мужчина безосновательно отвлек специальные службы на проверку ложных сообщений.

На суде харьковчанин полностью признал вину и сказал, что искренне сожалеет о своем поступке. Он объяснил, что тогда поссорился с родными и был пьян. Суд признал мужчину виновным в ложном сообщении о взрыве и назначил два года тюрьмы. Однако его освободили от реального наказания, назначив год испытательного срока.

Напомним, в Хмельницкой области осудили 57-летнего водителя, который сбил работника ТЦК, провез его на капоте 150 метров и нанес тяжелые травмы.

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