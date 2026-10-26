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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пьяный полицейский сбил пешеходов и оставил их на дороге: что известно о ДТП

Полицейский из Киева сбил двух пешеходов и скрылся, оставив их травмированными на дороге.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ДТП

ДТП

На Волыни 20-летний столичный милиционер за рулем Audi сбил двух пешеходов и скрылся, оставив травмированных людей на дороге.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что авария произошла вечером 25 октября около 22:00 в селе Сошичное Камень-Каширского района. Киевский полицейский за рулем наехал на 43-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, которые шли по обочине дороги.

«После наезда водитель не остановился, чтобы помочь травмированным людям, а скрылся с места аварии. 43-летний мужчина и 39-летняя женщина получили телесные повреждения средней степени тяжести. Оба находятся в больнице», — отметили в прокуратуре.

Вскоре после ДТП стражи порядка задержали. Результаты проверки показали, что содержание алкоголя в его крови составило 2,07 промилле.

Задержанному объявили подозрение за нетрезвую аварию и оставление потерпевших в опасности. Поврежденный автомобиль изъяли, а прокуроры просят суд его арестовать. Дело расследует Львовское ДБР под контролем Волынской областной прокуратуры.

Напомним, автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового уступа. Точные обстоятельства аварии сразу не были установлены, и сейчас идет расследование.

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