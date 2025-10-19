- Дата публикации
Пьяный полковник сбил женщину на пешеходном переходе под Одессой: детали трагедии - СМИ (фото, видео)
Полковник оперативно-тактической группировки «Одесса» находился в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП.
В Беляевке под Одессой мужчина на пешеходном переходе на улице Атамана Головатого сбил 67-летнюю женщину, от полученных травм пострадавшая погибла на месте.
Об этом сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, водителем оказался 44-летний полковник Дмитрий Ищенко, старший офицер оперативно-тактической группировки «Одесса». Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, предварительно 3,3 промилле.
По факту ДТП готовятся материалы для внесения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Сейчас мужчина задержан.
