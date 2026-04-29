Пьяный прокурор во Львове избил авто и остался на должности: какое наказание получил

Во Львове прокурор пьяным повредил авто, но ушел от увольнения. КГКП ограничилась выговором из-за «хорошей репутации» и наград.

Во Львове прокурор, пьяным избивший чужое авто, сохранил свой пост. Вместо увольнения ему только на полгода запретили претендовать на повышение.

Об этом стало известно по решению Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 16 апреля.

Дисциплинарная комиссия вынесла прокурору строгий выговор и на полгода запретила ему какое-либо повышение. Его не уволили, потому что учли чистую биографию: опыт работы с 2014 года, отсутствие прошлых нарушений и государственные награды, в частности, от президента.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 23 октября 2025 около 22:00. По свидетельствам очевидцев, нетрезвый мужчина руками и ногами наносил удары по двери припаркованной машины, оставив вмятины. Когда на место прибыли патрульные, прокурор вел себя агрессивно и отрицал свою вину, демонстрируя удостоверение должностного лица и участника боевых действий.

Бодикамеры полицейских зафиксировали, как прокурор нецензурно высказывался и пытался вызвать помощь по телефону. Конфликт обострился, когда на место прибыл владелец машины со знакомыми: во время спора один из собравшихся ударил прокурора.

Позиция львовского прокурора

Дисциплинарную жалобу против подчиненного подал его руководитель, а дело рассматривалось в закрытом режиме. Только через полгода после происшествия прокурор признал свою вину.

«Не помню момент повреждения автомобиля, но допускаю, что это произошло», — заявил чиновник во время заседания.

Прокурор признал, что пил алкоголь перед инцидентом. Он убеждал, что все началось с ссоры с другими мужчинами, сбежавшими до приезда полиции. Также он заверил, что уже принес извинения владельцу авто и заплатил за ремонт. Потерпевший подтвердил это в суде, добавив, что повреждения были мелкими, поэтому у него нет претензий.

Следует заметить, что после инцидента в Сети появилась информация о семье чиновника. В частности, сообщалось, что отец прокурора — бывший заместитель руководителя Западной прокуратуры — в 2020 году был участником ДТП, в котором погибли два человека.

Напомним, в Ровенской области суд на год запретил садиться за руль водителя, сбившего звездного оленя Бориса и скрывшегося с места аварии. Женщину признали виновной сразу в двух административных правонарушениях.

