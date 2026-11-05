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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пьяный, с оружием и ножом: кем оказался тернопольский стрелок в магазине

Перед нападением житель Тернополя уже приходил в магазин, вел себя агрессивно и вступал в конфликты с сотрудниками.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Задержание стрелка в Тернополе

Задержание стрелка в Тернополе / © Национальная полиция Украины

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Тернополя, который утром 5 ноября с оружием ворвался в магазин на бульваре Данила Галицкого, забаррикадировался внутри и запер там руководительницу торгового заведения и других людей. Мужчина угрожал присутствующим, стрелял и взорвал предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По информации правоохранительных органов, около 11:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о вооруженном мужчине, который вошел в магазин и начал угрожать людям. Впоследствии из помещения торгового заведения раздались выстрелы. В Тернополе объявили специальную полицейскую операцию, на место оперативно прибыли правоохранители и профильные службы.

Полицейские установили, что злоумышленник удерживал людей в помещении магазина. В ходе переговоров правоохранителям удалось отвлечь мужчину, благодаря чему заложники смогли выбежать через служебный выход.

После этого нападавший взорвал предмет, похожий на гранату, и начал хаотично стрелять. В конце концов спецназовцы КОРД задержали его. У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет, и охотничий нож.

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Как выяснили следователи, перед нападением житель Тернополя уже приходил в этот магазин, вел себя агрессивно и вступал в конфликт с работниками. После ссоры он покинул заведение, но впоследствии вернулся с оружием. По данным полиции, во время инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанным оказался 53-летний местный житель. Его задержали в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи квалифицировали его действия по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы человека, а также ч. 1 ст. 345 УК Украины — угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения. В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования действиям задержанного будет дана окончательная правовая квалификация.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева нетрезвый житель многоэтажного дома открыл огонь с балкона своей квартиры. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов во двор дома.

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