Пьяный священник до смерти забил 51-летнего мужчину: что ему угрожает
Драка произошла на территории монастыря.
В Хмельнитчине будут судить 46-летнего священника, который во время пьяной ссоры до смерти избил 51-летнего мужчину.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Как сообщили правоохранители, трагическое событие произошло в августе этого года. Все происходило на территории мужского монастыря в Староконстантине.
По данным следствия, 46-летний священник находился в состоянии алкогольного опьянения. У него возник спор с 51-летним мужчиной.
Впоследствии словесный конфликт между мужчинами перерос в жестокую потасовку. В ходе стычки священнослужитель нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.
От полученных тяжких телесных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное производство. Расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
