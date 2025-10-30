Пьяный священник до смерти забил 51-летнего мужчину: что ему угрожает

Священник / © Фото из открытых источников

Реклама

В Хмельнитчине будут судить 46-летнего священника, который во время пьяной ссоры до смерти избил 51-летнего мужчину.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Как сообщили правоохранители, трагическое событие произошло в августе этого года. Все происходило на территории мужского монастыря в Староконстантине.

Реклама

По данным следствия, 46-летний священник находился в состоянии алкогольного опьянения. У него возник спор с 51-летним мужчиной.

Впоследствии словесный конфликт между мужчинами перерос в жестокую потасовку. В ходе стычки священнослужитель нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.

От полученных тяжких телесных повреждений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное производство. Расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Реклама

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили российского агента, выполнявшего задачи Сил специальных операций РФ в Киевской области. Он совершал диверсии на железной дороге и планировал теракты против Сил обороны Украины.