Пьяный водитель после аварии заявил, что за рулем был пес: как отреагировали в полиции

ДТП в Кривом Роге / © соцмережі

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В Кривом Роге произошло необычное ДТП. Водитель легковушки в нетрезвом состоянии вылетел в кювет, после чего пытался убедить патрульных, что за рулем находился его домашний пес.

Об этом сообщает «Известно».

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Инцидент произошел утром 3 августа недалеко от станции Рокувата в направлении объездной дороги. По предварительным данным, водитель автомобиля «Жигули» ехал в состоянии существенного алкогольного опьянения, не справился с управлением на скорости и съехал в кювет. К счастью, в результате аварии никто из людей не получил тяжелых травм.

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Осознав неизбежность наказания, мужчина решил придумать нестандартный способ избежать ответственности. Он посадил своего четырехлапого друга, который ехал с ним в салоне, за руль и на полном серьезе предлагал стражам порядка проверить на состояние опьянения именно животное. Однако патрульных подобная аргументация не поразила.

ДТП в Кривом Роге / © соцмережі

Отмечается, что теперь реальному хозяину придется отвечать по всей строгости закона.

ДТП в Кривом Роге. / © соцмережі

Горе-водителя ждет административная ответственность сразу по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

ст. 130 КУоАП — управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;

ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Водителю грозит немалый штраф и лишение права вождения транспортными средствами.

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ДТП в Кривом Роге / © соцмережі

Напомним, во Львовской области 68-летний вождь Mercedes-Benz Sprinter пьяным выехал на обочину и сбил 38-летнего пешехода. Погибший был военнослужащим ВСУ, находившимся в отпуске.

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