Пьяный водитель влетел в АЗС на Прикарпатье: есть пострадавшие, среди них подростки

Водитель въехал в летнюю площадку АЗС в Прикарпатье

Реклама

В поселке Куты в Косовском районе пьяный 23-летний водитель въехал в летнюю площадку на заправке. Травмировались шесть человек, среди них двое подростков.

Об этом сообщили в полиции в Ивано-Франковской области.

В полиции отметили, что авария произошла 20 июня около 22:50. По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Volkswagen Passat B6 двигался по улице Леси Украинки в сторону Вижницы.

Реклама

«На закругленном участке дороги вождь не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в летнюю площадку автозаправочной станции, где находились люди», — сообщили в полиции.

Среди пострадавших — трое посетителей заведения: 18-летняя девушка, 17-летняя девушка и 21-летний мужчина. Все они были госпитализированы. Также травмировались сам 23-летний водитель и три его пассажира: 17-летняя и 22-летняя девушки, а также 20-летний мужчина. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

Водитель въехал в летнюю площадку АЗС на Прикарпатье

Полиция уже задержала водителя. Против него открыли дело за вождение подвыпившего автомобиля, что привело к травмам. Правоохранители еще раз напоминают: садиться за руль пьяным — смертельно опасно.

Водитель въехал в летнюю площадку АЗС на Прикарпатье

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения — сознательное пренебрежение безопасностью людей. Алкоголь за рулем существенно снижает скорость реакции и водительскую способность контролировать дорожную обстановку. Каждая такая поездка может окончиться трагедией. Не рискуйте собственной жизнью и жизнью других — не садитесь за руль после употребления алкоголя», — отметили правоохранители.

Реклама

Водитель въехал в летнюю площадку АЗС на Прикарпатье

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.

Водитель въехал в летнюю площадку АЗС на Прикарпатье

Напомним, в Броварах Киевской области накануне произошла смертельная авария. Погиб 2-летний ребенок. Есть много травмированных.

Новости партнеров