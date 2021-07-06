Пьяный водитель выехал на встречную и сбил: в карпатском курортном городке погибла 32-летняя киевлянка (фото)

Пьяный водитель выехал на встречную и сбил: в карпатском курортном городке погибла 32-летняя киевлянка (фото)

На момент ДТП водитель автомобиля был нетрезв.

В курортном городке Яремче, что в Ивано-Франковской области, во вторник, 6 июля, в 7:15 автомобиль Volkswagen Touareg выехал на полосу встречного движения и сбил 32-летнюю мотоциклистку. От полученных травм женщина погибла на месте аварии.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

По данным следствия, автомобилем Volkswagen Touareg управлял 25-летний мужчина, который был нетрезв. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, которым управляла 32-летняя киевлянка. Женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

Личность водителя установлена. Это — 25-летний житель Киева, экспертиза установила, что водитель был нетрезв. У него обнаружили 1,19 промилле алкоголя.

Водитель автомобиля задержан. По факту ДТП открыли производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Херсоне задержали патрульного, который сбил юношу на переходе и бросил умирать.

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