Пьяный военный в центре Львова угрожал патрульным пистолетом: как его наказали

Галицкий районный суд Львова вынес приговор майору из Староконстантинова на Хмельнитчине Алексею Т., который на площади Рынок во Львове нетрезвым угрожал оружием патрульным полицейским. Суд оштрафовал его на 25,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Как указано в материалах дела, 27 сентября 2023 старший офицер группы службы одной из воинских частей Алексей Т. нетрезвым находился в переулке на площади Рынок, 29 во Львове. Там к нему подошли инспекторы патрульной полиции, которым он сначала начал угрожать, после чего достал из поясной сумки табельное оружие Glock 17 и ударил ладонью в плечо одного из полицейских. Следователи сообщили Алексею Т. о подозрении в сопротивлении представителю власти по ч. 2 ст. 342 УК.

2 октября Алексей Т. заключил соглашение с прокурором о признании виновности, раскаялся и просил суд строго его не наказывать.

Учитывая обстоятельства дела судья Галицкого райсуда Виктор Романюк признал Алексея Т. виновным и назначил 25,5 тыс. грн штрафа. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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