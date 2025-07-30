Пьяный "зацепер" катался между вагонами метро и убегал от полиции: что ему грозит

Пьяный "зацеп" катался между вагонами метро

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В Киеве на станции метро «Славутич» 30 июля 2025 года правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который, рискуя жизнью, ехал между вагонами электропоезда. Инцидент, который мог закончиться трагедией, вызвал возмущение работников метрополитена и полиции.

Об этом пишет ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

Увидев правоохранителей, киевлянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался бежать и оказывал сопротивление во время задержания. Он полностью игнорировал законные требования полицейских.

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Свой опасный поступок мужчина объяснил тем, что катался между вагонами «на спор». А убежать от полиции пытался, чтобы избежать ответственности за свой необдуманный поступок. На «зацепера» составили административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:

ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)

ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского)

Санкция этих статей предусматривает различные виды наказания — от наложения штрафа и общественных работ до исправительных работ или административного ареста сроком до пятнадцати суток.

Напомним, на станции метро «Лыбидская» в Киеве обнаружили подозрительный предмет. По соображениям безопасности ее временно закрыли на вход и выход для пассажиров.