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- Украина
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Пьяный "зацепер" катался между вагонами метро и убегал от полиции: что ему грозит
Мужчина в Киеве катался между вагонами метро. Его пыталась задержать полиция, но он стал убегать.
В Киеве на станции метро «Славутич» 30 июля 2025 года правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который, рискуя жизнью, ехал между вагонами электропоезда. Инцидент, который мог закончиться трагедией, вызвал возмущение работников метрополитена и полиции.
Об этом пишет ГУ Национальной полиции в городе Киеве.
Увидев правоохранителей, киевлянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался бежать и оказывал сопротивление во время задержания. Он полностью игнорировал законные требования полицейских.
Свой опасный поступок мужчина объяснил тем, что катался между вагонами «на спор». А убежать от полиции пытался, чтобы избежать ответственности за свой необдуманный поступок. На «зацепера» составили административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях:
ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)
ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского)
Санкция этих статей предусматривает различные виды наказания — от наложения штрафа и общественных работ до исправительных работ или административного ареста сроком до пятнадцати суток.
Напомним, на станции метро «Лыбидская» в Киеве обнаружили подозрительный предмет. По соображениям безопасности ее временно закрыли на вход и выход для пассажиров.