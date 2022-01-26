Пять часов пытали и насиловали: в Сумской области мужчина и женщина жестоко убили знакомого

Пять часов пытали и насиловали: в Сумской области мужчина и женщина жестоко убили знакомого

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

В с. Каменное Сумского района Сумской области 32-летняя женщина и 27-летний мужчина жестоко убили 52-летнего мужчину. После расправы они спрятали тело.

Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

По данным следствия, мужчина и его сообщница в 2019 году на территории фермерского хозяйства из-за спора об оплате труда жестоко убили 52-летнего мужчину. Они 5 часов пытали потерпевшего: били лопатой, топором и насиловали палкой. Когда мужчина умер, подозреваемые спрятали тело.

Труп убитого был найден в марте 2020 года. В январе 2022 года правоохранители разыскали причастных к расправе. Их задержали и сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 127 УК Украины. 32-летней женщине и 27-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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