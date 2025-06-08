Пять человек не хотят выезжать из приграничья на Сумщине по циничной причине

Сумская область

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На Сумщине из-за угрозы со стороны российской армии из 10-километровой приграничной зоны Юнаковской громады эвакуировали почти всех жителей. Отказались от эвакуации 5 человек, которые «прячутся от ТЦК».

Об этом сообщила председатель общины Елена Сима в комментарии «Суспільному»

«К ним приезжали „Белые ангелы“, к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят выезжать. Причина одна — не хотят идти защищать нашу страну. Прячутся от ТЦК», — сказала она.

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По словам Елены Симы, на территории громады, где до полномасштабного вторжения проживало 4600 жителей, теперь осталось всего 127 человек, но они проживают не в приграничье.

Среди людей, которые остаются в общине, нет ни одного ребенка. Они получают продукты и лекарства, которые им доставляют местные власти.

«Все люди обеспечены и таганками, и газовыми баллонами. Громада о своих жителях заботится», — сказала Елена Сима.

В одно из сел Юнаковской громады до сих пор ходит рейсовый автобус.

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Напомним, ситуация в приграничных районах Сумской области остается напряженной, но оснований для эвакуации жителей областного центра нет.