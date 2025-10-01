ТСН в социальных сетях

Пять человек пострадали в результате обстрела Харькова — ОВА

Также в городе зафиксировано масштабное разрушение и пожары.

Враг обстрелял Харьков

Враг обстрелял Харьков / © Getty Images

В результате вражеского обстрела в ночь на 1 октября авиационными бомбами города Харьков пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«На данный момент известно о пяти пострадавших на местах попаданиях. Спасательные службы продолжают работать», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Харьковский ОВА сообщили, что по предварительной информации, в результате вражеского удара КАБ по Салтовскому району вспыхнул пожар.

Глава города Игорь Терехов заявил, что в результате попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары.

Также зафиксирован сильный пожар на территории гаражного кооператива.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 1 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в Харькове 30 сентября зафиксированы «прилеты» вражеских дронов. Армия РФ по меньшей мере пять раз ударила по городу.

