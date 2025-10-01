- Дата публикации
Пять человек пострадали в результате обстрела Харькова — ОВА
Также в городе зафиксировано масштабное разрушение и пожары.
В результате вражеского обстрела в ночь на 1 октября авиационными бомбами города Харьков пять человек получили ранения.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
«На данный момент известно о пяти пострадавших на местах попаданиях. Спасательные службы продолжают работать», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Харьковский ОВА сообщили, что по предварительной информации, в результате вражеского удара КАБ по Салтовскому району вспыхнул пожар.
Глава города Игорь Терехов заявил, что в результате попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары.
Также зафиксирован сильный пожар на территории гаражного кооператива.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 1 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в Харькове 30 сентября зафиксированы «прилеты» вражеских дронов. Армия РФ по меньшей мере пять раз ударила по городу.