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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пять дней ада для бизнеса: все о массовых атаках на склады от Киева до Одессы (фото, видео)

Массированные удары РФ по украинской экономике продолжаются уже пятые сутки подряд.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Разрушенные склады компании Bosch в Украине в результате атаки в начале августа

Разрушены склады компании Bosch в Украине в результате атаки в начале августа / © bosch.ua

В течение пяти суток подряд российские войска массово бьют по логистических центрах, складах и предприятиях Украины. Под ударами оказались десятки гражданских объектов в Киеве, Киевской, Одесской и Николаевской областях, нанеся компаниям колоссальный ущерб.

Все о российских атаках на украинские склады, логистику и бизнес за последние дни читайте на ТСН.ua.

С 27 по 31 августа российские оккупанты атакуют украинские склады и предприятия. За это время под удары попали десятки гражданских объектов.

В частности, в Киеве и области продолжаются уже пятые сутки массированных атак. За это время было объявлено около 50 воздушных тревог, а общая продолжительность ударов по украинскому бизнесу достигла почти 50 часов.

Российские атаки наносят компаниям значительные финансовые потери.

Атака на склады на Киевщине 27 августа — какие последствия

В результате массированной атаки РФ на Киевщину 27 августа были разрушены складские и логистические объекты сразу нескольких крупных компаний. В частности, в селе Чубинское Бориспольского района уничтожен склад Roshen, где хранилась готовая кондитерская продукция, предназначенная для дальнейшей поставки. Сотрудники предприятия не пострадали — во время обстрела все они находились в укрытии.

Для Roshen это уже вторая атака на складские мощности с начала полномасштабного вторжения. В феврале в результате удара был уничтожен склад готовой продукции в Яготине. В этот раз компания также понесла потери продукции, из-за чего в ближайшее время могут возникнуть временные перебои с поставкой некоторых товаров.

В Сети также сообщалось, что, возможно, удары испытали склады Rozetka и Fozzy.

Российский удар также повредил распределительный центр сети магазинов бытовой техники Comfy.

«Сегодня российский дрон целенаправленно ударил по нашему распределительному центру в Киевской области. Все наши коллеги невредимы. Заранее подготовленные укрытия защитили команду», — написал в Facebook генеральный директор компании Геннадий Вербиленко.

Он отметил, что компания работает над бесперебойной работой магазинов Comfy, онлайн-каналов и выполнением заказов. Контакт-центр продолжает принимать обращения клиентов.

Ликвидация последствий атаки на Киевскую область 27 августа

Ликвидация последствий атаки на Киевскую область 27 августа

Об уничтожении своего распределительного центра после атаки РФ также заявили в сети мультимаркетов «Аврора». Среди сотрудников компании пострадавших нет.

Еще одним уничтоженным объектом стал распределительный центр сети «Дом игрушек». Там хранились товары, которые в дальнейшем отправляли покупателям в разные регионы Украины.

Кроме того, в результате атаки 27 августа был поврежден логистический склад сети магазинов «Коло». В настоящее время компания оценивает нанесенный ущерб, в то же время все магазины продолжают работать в обычном режиме.

«Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций, но команда продолжает работать над поиском альтернативных решений. Ситуация под полным контролем», — подчеркнули в компании.

Также в Чубинском был уничтожен склад UNICEF, где хранилась гуманитарная помощь для детей и семей. Это уже второй склад организации, разрушенный за последние два месяца.

Атака на Киевщину 28 августа

В ночь на 28 августа российские захватчики атаковали сортировочные склады «Новой почты» и производственный объект в Святопетровском Киевской области, применив тактику повторных ударов во время тушения пожара. Сотрудники не пострадали, но депо уничтожено.

Российский удар также уничтожил склад, где хранились тысячи книг более 10 украинских издательств, в частности Readeat, Vivat, «А-БА-БА-ГА-ЛA-МА-ГА», Book.ua, «Крапкы», «Хто це?», «Стилет и стилос», Creative Women Publishing и других. Обошлось без пострадавших. Из-за уничтожения продукции часть издательств и книжных Интернет-магазинов временно приостановили отправку заказов и оценивают масштабы потерь, тогда как издатели призвали государство ввести действенные механизмы поддержки и компенсации для спасения книжной отрасли.

Атакованный 28 августа склад с книгами в Киевской области

Атакованный 28 августа склад с книгами в Киевской области

В тот же день оккупанты атаковали предприятие «Чистая вода» в поселке Мила Киевской области. На сайте компании сообщили об остановке производства и доставки питьевой воды.

«Уважаемые клиенты, вынуждены сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены. Спасибо за понимание!» — говорится в обращении «Чистой воды» к потребителям.

Атака на Киевщину и Николаевщину 29 августа

29 августа российские войска нанесли прямой удар по одному из складов ритейлера сантехники и плитки «Агромат» в Киевской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Среди работников никто не пострадал. «Агромат» определяет масштабы разрушений, а также адаптирует логистические и рабочие процессы к ситуации.

В компании отмечают, что из-за повреждений могут возникнуть задержки с выполнением некоторых заказов. В то же время, магазины сети «Агромат» и официальный Интернет-магазин продолжают работать в штатном режиме.

Инфраструктура компании уже не впервые терпит повреждения из-за российских атак. В июле во время ночных обстрелов был поврежден флагманский магазин сети на улице Булаховского в Киеве.

В тот же день враг атаковал производственный комплекс PepsiCo. в Николаевской области, где выпускают напитки Pepsi, Lipton Ice Tea, Sandora и «Садочок». Среди сотрудников никто не пострадал.

Это не первое разрушение объектов компании в Украине: в 2022 году производство пришлось частично релоцировать из-за приближения фронта, а в сентябре 2023 года ракетный удар уничтожил склад и помещения предприятия под Киевом.

Атака на Киев, Киевщину и Одесчину 30 августа

В результате российской атаки 30 августа был поврежден склад французской торговой сети Auchan в Борисполе Киевской области.

«Сегодня было попадание в наш склад в Борисполе. Пострадавших, к счастью, нет», — заявили в Auchan.

В этом же логистическом центре находится склад украинской сети «Аврора».

В Dragon Capital проинформировали, что повреждения получил логистический комплекс East Gate Logistic. Среди сотрудников компании обошлось без пострадавших.

В тот же день в соцсетях появилась информация, что в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ якобы пострадал бизнес-центр SP Hall, где расположены офисы Novartis, Beiersdorf/Nivea, Watsons и других международных компаний. На самом деле, эти данные оказались ошибочными, бизнес-центр не был поврежден.

В частности, компания Danone официально опровергла информацию о повреждении своего офиса. Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились видео с масштабным пожаром и густым черным дымом у здания, однако в пресс-службе заявили, что данные не соответствуют действительности. Офис компании продолжает работать в обычном режиме.

В Одесской области 30 августа российская армия нанесла удар по складу с продуктами сети АТБ. Три человека получили ранения.

«Этой ночью в результате вражеского удара в Одесской области вспыхнул масштабный пожар в складском помещении, где хранились продукты питания. Спасатели ликвидировали пожар на площади 3000 кв. м», — информировали в тот день в ГСЧС Украины.

Последствия атаки на склад с продуктами в Одесской области

Последствия атаки на склад с продуктами в Одесской области

Атака на Киев и Одесчину 31 августа

В селе Погребы под Киевом утром 31 августа вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях, над местом происшествия поднимается столб черного дыма. По предварительным неофициальным данным из соцсетей, могут гореть склады сети АТБ. Однако официального подтверждения компании и информации о связи пожара с ночной атакой БПЛА пока нет.

Пожар в деревне Погребы под Киевом 31 августа / © ТСН

31 августа российские войска ударили по терминалу «Новой почты» в Одесской области, в результате чего вспыхнул пожар. Огонь уже ликвидирован, предварительно обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Последствия атаки на терминал «Новой почты» в Одесской области 31 августа

Последствия атаки на терминал «Новой почты» в Одесской области 31 августа

Заметим, по словам министра агрополитики Тараса Высоцкого, несмотря на уничтожение до 90% мощностей отдельных продовольственных складов из-за российских атак, угрозы системного дефицита базовых продуктов в Украине нет, поскольку ритейл адаптирует логистику. В то же время, возможны временные изменения ассортимента в отдельных магазинах. Относительно компенсации уничтоженной продукции и новых логистических расходов министр призывает бизнес к паритетному распределению рисков между производителями, дистрибьюторами и сетями в зависимости от маржинальности товаров до запуска государственных механизмов страхования военных рисков.

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