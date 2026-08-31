Пять дней ада для бизнеса: все о массовых атаках на склады от Киева до Одессы (фото, видео)

Разрушены склады компании Bosch в Украине в результате атаки в начале августа / © bosch.ua

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В течение пяти суток подряд российские войска массово бьют по логистических центрах, складах и предприятиях Украины. Под ударами оказались десятки гражданских объектов в Киеве, Киевской, Одесской и Николаевской областях, нанеся компаниям колоссальный ущерб.

Все о российских атаках на украинские склады, логистику и бизнес за последние дни читайте на ТСН.ua.

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С 27 по 31 августа российские оккупанты атакуют украинские склады и предприятия. За это время под удары попали десятки гражданских объектов.

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В частности, в Киеве и области продолжаются уже пятые сутки массированных атак. За это время было объявлено около 50 воздушных тревог, а общая продолжительность ударов по украинскому бизнесу достигла почти 50 часов.

Российские атаки наносят компаниям значительные финансовые потери.

Атака на склады на Киевщине 27 августа — какие последствия

В результате массированной атаки РФ на Киевщину 27 августа были разрушены складские и логистические объекты сразу нескольких крупных компаний. В частности, в селе Чубинское Бориспольского района уничтожен склад Roshen, где хранилась готовая кондитерская продукция, предназначенная для дальнейшей поставки. Сотрудники предприятия не пострадали — во время обстрела все они находились в укрытии.

Для Roshen это уже вторая атака на складские мощности с начала полномасштабного вторжения. В феврале в результате удара был уничтожен склад готовой продукции в Яготине. В этот раз компания также понесла потери продукции, из-за чего в ближайшее время могут возникнуть временные перебои с поставкой некоторых товаров.

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В Сети также сообщалось, что, возможно, удары испытали склады Rozetka и Fozzy.

Российский удар также повредил распределительный центр сети магазинов бытовой техники Comfy.

«Сегодня российский дрон целенаправленно ударил по нашему распределительному центру в Киевской области. Все наши коллеги невредимы. Заранее подготовленные укрытия защитили команду», — написал в Facebook генеральный директор компании Геннадий Вербиленко.

Он отметил, что компания работает над бесперебойной работой магазинов Comfy, онлайн-каналов и выполнением заказов. Контакт-центр продолжает принимать обращения клиентов.

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Ликвидация последствий атаки на Киевскую область 27 августа

Об уничтожении своего распределительного центра после атаки РФ также заявили в сети мультимаркетов «Аврора». Среди сотрудников компании пострадавших нет.

Еще одним уничтоженным объектом стал распределительный центр сети «Дом игрушек». Там хранились товары, которые в дальнейшем отправляли покупателям в разные регионы Украины.

Кроме того, в результате атаки 27 августа был поврежден логистический склад сети магазинов «Коло». В настоящее время компания оценивает нанесенный ущерб, в то же время все магазины продолжают работать в обычном режиме.

«Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций, но команда продолжает работать над поиском альтернативных решений. Ситуация под полным контролем», — подчеркнули в компании.

Также в Чубинском был уничтожен склад UNICEF, где хранилась гуманитарная помощь для детей и семей. Это уже второй склад организации, разрушенный за последние два месяца.

Атака на Киевщину 28 августа

В ночь на 28 августа российские захватчики атаковали сортировочные склады «Новой почты» и производственный объект в Святопетровском Киевской области, применив тактику повторных ударов во время тушения пожара. Сотрудники не пострадали, но депо уничтожено.

Российский удар также уничтожил склад, где хранились тысячи книг более 10 украинских издательств, в частности Readeat, Vivat, «А-БА-БА-ГА-ЛA-МА-ГА», Book.ua, «Крапкы», «Хто це?», «Стилет и стилос», Creative Women Publishing и других. Обошлось без пострадавших. Из-за уничтожения продукции часть издательств и книжных Интернет-магазинов временно приостановили отправку заказов и оценивают масштабы потерь, тогда как издатели призвали государство ввести действенные механизмы поддержки и компенсации для спасения книжной отрасли.

Атакованный 28 августа склад с книгами в Киевской области

В тот же день оккупанты атаковали предприятие «Чистая вода» в поселке Мила Киевской области. На сайте компании сообщили об остановке производства и доставки питьевой воды.

«Уважаемые клиенты, вынуждены сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены. Спасибо за понимание!» — говорится в обращении «Чистой воды» к потребителям.

Атака на Киевщину и Николаевщину 29 августа

29 августа российские войска нанесли прямой удар по одному из складов ритейлера сантехники и плитки «Агромат» в Киевской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Среди работников никто не пострадал. «Агромат» определяет масштабы разрушений, а также адаптирует логистические и рабочие процессы к ситуации.

В компании отмечают, что из-за повреждений могут возникнуть задержки с выполнением некоторых заказов. В то же время, магазины сети «Агромат» и официальный Интернет-магазин продолжают работать в штатном режиме.

Инфраструктура компании уже не впервые терпит повреждения из-за российских атак. В июле во время ночных обстрелов был поврежден флагманский магазин сети на улице Булаховского в Киеве.

В тот же день враг атаковал производственный комплекс PepsiCo. в Николаевской области, где выпускают напитки Pepsi, Lipton Ice Tea, Sandora и «Садочок». Среди сотрудников никто не пострадал.

Это не первое разрушение объектов компании в Украине: в 2022 году производство пришлось частично релоцировать из-за приближения фронта, а в сентябре 2023 года ракетный удар уничтожил склад и помещения предприятия под Киевом.

Атака на Киев, Киевщину и Одесчину 30 августа

В результате российской атаки 30 августа был поврежден склад французской торговой сети Auchan в Борисполе Киевской области.

«Сегодня было попадание в наш склад в Борисполе. Пострадавших, к счастью, нет», — заявили в Auchan.

В этом же логистическом центре находится склад украинской сети «Аврора».

В Dragon Capital проинформировали, что повреждения получил логистический комплекс East Gate Logistic. Среди сотрудников компании обошлось без пострадавших.

В тот же день в соцсетях появилась информация, что в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ якобы пострадал бизнес-центр SP Hall, где расположены офисы Novartis, Beiersdorf/Nivea, Watsons и других международных компаний. На самом деле, эти данные оказались ошибочными, бизнес-центр не был поврежден.

В частности, компания Danone официально опровергла информацию о повреждении своего офиса. Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появились видео с масштабным пожаром и густым черным дымом у здания, однако в пресс-службе заявили, что данные не соответствуют действительности. Офис компании продолжает работать в обычном режиме.

В Одесской области 30 августа российская армия нанесла удар по складу с продуктами сети АТБ. Три человека получили ранения.

«Этой ночью в результате вражеского удара в Одесской области вспыхнул масштабный пожар в складском помещении, где хранились продукты питания. Спасатели ликвидировали пожар на площади 3000 кв. м», — информировали в тот день в ГСЧС Украины.

Последствия атаки на склад с продуктами в Одесской области

Атака на Киев и Одесчину 31 августа

В селе Погребы под Киевом утром 31 августа вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях, над местом происшествия поднимается столб черного дыма. По предварительным неофициальным данным из соцсетей, могут гореть склады сети АТБ. Однако официального подтверждения компании и информации о связи пожара с ночной атакой БПЛА пока нет.

Пожар в деревне Погребы под Киевом 31 августа / © ТСН

31 августа российские войска ударили по терминалу «Новой почты» в Одесской области, в результате чего вспыхнул пожар. Огонь уже ликвидирован, предварительно обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Последствия атаки на терминал «Новой почты» в Одесской области 31 августа

Заметим, по словам министра агрополитики Тараса Высоцкого, несмотря на уничтожение до 90% мощностей отдельных продовольственных складов из-за российских атак, угрозы системного дефицита базовых продуктов в Украине нет, поскольку ритейл адаптирует логистику. В то же время, возможны временные изменения ассортимента в отдельных магазинах. Относительно компенсации уничтоженной продукции и новых логистических расходов министр призывает бизнес к паритетному распределению рисков между производителями, дистрибьюторами и сетями в зависимости от маржинальности товаров до запуска государственных механизмов страхования военных рисков.

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