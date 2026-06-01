Пять дней без воды и еды в канализационной яме: мужчина чудом выжил в Черновцах

В Черновцах мужчина провалился в коллектор и провел там 5 дней

В Черновцах мужчина провалился в коллектор и провел там 5 дней / © ГСЧС Украины

В Черновцах спасатели извлекли из трехметрового коллектора мужчину, который просидел там 5 дней без еды и воды. Он упал в яму, потому что на ней не было люка, и не мог выбраться сам.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По словам спасателей, черновчанин 1993 рождения во время движения по улице не заметил, что накрытие на люке отсутствует, и упал в яму глубиной более 3 метров. Из-за значительной глубины постройки мужчина оказался в беспомощном состоянии и не мог самостоятельно подняться вверх.

Потерпевший утверждает, что находился под землей в течение пяти дней, не имея доступа к питьевой воде и пище. Освободить его удалось по случайности — крики о помощи услышал прохожий, немедленно вызвавший экстренные службы.

На место происшествия прибыли специалисты группы аварийно-спасательных работ ГСЧС. С помощью специального снаряжения они получили пострадавшего на поверхность. Сразу после эвакуации мужчину передали медикам. Врачи зафиксировали у пострадавшего сильное истощение и госпитализировали его в больницу.

Напомним, в Борисполе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Jeep. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, еще четыре человека травмированы.

