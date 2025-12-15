Пять электроприборов, которые можно не выключать из розетки: что говорят эксперты

Розетка, удлинитель / © Pixabay

Среди украинцев распространено стойкое убеждение: электроприборы необходимо каждый раз обесточивать, вытаскивая шнур из сети, чтобы предотвратить опасность и не платить лишние средства за «намотанные» киловатты. Хотя эта осторожность была оправдана относительно устаревшей техники, которая не имела должной защиты, новое поколение устройств проектируется иначе. Современные гаджеты и приборы в большинстве своем безопасно функционируют в режиме ожидания, потребляя минимальное количество энергии.

Издание «Радио Трек» назвало пять типов электроприборов, которые обычно можно оставлять подключенными к сети без ущерба безопасности и кошельку — при условии, что оборудование исправное и сертифицированное.

Пять типов электроприборов, которые можно не вынимать из розетки

1. Модемы и Wi-Fi-роутеры

Это техника, практически созданная для непрерывной работы. Постоянно включенный роутер:

обеспечивает стабильный доступ к интернету 24/7;

поддерживает быструю работу домашних сетевых сервисов;

не требует регулярных перезагрузок для экономии электроэнергии.

Современные модели имеют энергосберегающие режимы и системы автоматической защиты от перегрева. Потребление электричества у них минимальное — значительно меньше, чем у большинства бытовых приборов. Именно поэтому выключать роутер на ночь или в короткие отсутствия смысла практически нет.

2. Системы охраны и сигнализации

Техника безопасности — одно из тех устройств, которые категорически не следует отключать от сети без надобности. Постоянное питание необходимо для работы:

датчиков движения;

видеонаблюдения;

тревожных кнопок;

централизованных сигнализаций.

Даже кратковременное выключение может создать «слепую зону», во время которой система просто не будет выполнять свою функцию. Большинство охранных комплексов оборудованы резервными аккумуляторами на случай аварийного отключения света, но базовое питание все равно должно быть постоянно подключено.

3. Устройства «умного дома»

Системы автоматизации становятся все более популярными и нуждаются в постоянном электропитании. К ним относятся:

«умные» лампочки;

климат-контроллеры;

Wi-Fi-розетки;

датчики температуры и влажности;

голосовые ассистенты.

Эти гаджеты работают в дежурном режиме и реагируют на команды именно потому, что подключены к сети. При этом потребление энергии в режиме ожидания очень низкое, а автоматические системы контроля температуры защищают устройства от перегрева и перегрузок.

4. Пауэрбанки и зарядные станции

Внешние аккумуляторы и домашние зарядные станции часто оставляют подключенными, чтобы в любой момент иметь запас энергии для смартфонов или другой техники. Большинство современных моделей:

автоматически прекращает заряд после 100%;

переходит в безопасный режим ожидания;

имеет встроенную защиту от перезаряда и перегрева.

Главное правило — использовать только качественные устройства с сертификацией и не оставлять поврежденные или перегретые аккумуляторы подключенными к сети. Регулярная проверка состояния кабелей и корпуса полностью минимизирует любые опасности.

5. Некоторые осветительные приборы (ночники и лампы с таймерами)

К этой категории относятся:

светодиодные ночники;

лампы с датчиками движения;

освещение с таймерами или автоматическим отключением.

Такие устройства рассчитаны на непрерывное подключение и потребляют очень мало электроэнергии. Кроме того, большинство из них работает только тогда, когда этого требует ситуация — при движении, наступлении темноты или по установленному графику.

Что важно помнить

Даже если прибор входит в «безопасную пятерку», несколько правил никогда не помешают:

пользуйтесь сертифицированной техникой;

не оставляйте сломанные или поврежденные устройства в розетке;

периодически проверяйте состояние удлинителей и контактов;

избегайте перегрузки одной розетки несколькими мощными приборами.

Современная электроника все чаще рассчитана на постоянное подключение к сети. Роутеры, системы безопасности, умные устройства, пауэрбанки и энергосберегающие светильники можно не выключать из штепсельной розетки при их исправности и правильном использовании. Они либо потребляют минимум электричества, либо должны работать непрерывно для эффективного выполнения своей функции без риска для безопасности и лишних затрат.

