Пять лет без "Мифа": 29 июня на Донбассе вражеская пуля убила выдающегося оперного певца Василия Слепака

Пять лет без "Мифа": 29 июня на Донбассе вражеская пуля убила выдающегося оперного певца Василия Слепака

Военный был добровольцем и погиб в 2016 году.

Он почти 20 лет жил во Франции, выступал на лучших европейских сценах. В Украину его вернула война, которая и забрала его жизнь. Пять лет назад — 29 июня 2016 года на Донбассе погиб Василий Слепак — выдающийся украинский оперный певец, солист Парижской оперы, волонтер, участник Революций Достоинства и войны на востоке Украины с позывным "Миф", Герой Украины. Василия убила пуля снайпера возле поселка Луганское в Донецкой области, когда воин стоял за пулеметом.

Похоронен Герой Украины в родном Львове на Лычаковском кладбище.

"Его голос звучал на мировых оперных сценах, но сердце билось Украиной... Судьба щедро наградила его различными талантами. У него был уникальный голос, мог петь мужские и женские оперные партии. Свободно владел семью языками. Получил много престижных международных наград", — так вспоминает Василия Слепака Олег Вишняков, почетный консул государства Израиль в Западном регионе.

В семье Слепака никто профессионально не был связан с музыкой. Мама работала в конструкторском бюро, папа был специалистом производственного подразделения, старший брат Орест — врач по образованию. Но уникальный голос был у дедушки, в честь которого родители назвали сына. Семья не знала, что он оставил сцену ради борьбы за Украину. Родным он сказал, что занимается волонтерской деятельностью на востоке.

"Перед тем, как Василий ушел на фронт, его карьера стремительно пошла вверх, контракты сыпались один за другим, но Василий выбрал другой путь. Все деньги, которые у него были, Василий потратил на фронт... Все его счета вычищены до нуля... Ничего не осталось. За три года брат отдал фронту все свои сбережения. Об этом мы узнали уже после его смерти", — вспоминал старший брат Орест Слепак.

"Эта война должна закончиться нашей победой. И эту победу никто не подарит, только мы сами", — говорил Василий Слепак.

Стоит отметить, что память о погибшем Герое, солисте Парижской оперы Василие Слепаке живет — так, о нем сняли фильм "Миф", в школе Львова открыли посвященный ему музей, а в 2020 году мурал — на нем он изображен в двух ипостасях — как солдат с собратьями за спиной, и как певец в свете софитов.

В Киеве Комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слепака.

Национальный банк выпускает монету в его честь. Монету номиналом две гривны выпустили тиражом 35 тысяч штук. На ее аверсе — портрет Василия Слепака, нотный стан и малый герб Украины.

Как сообщалось, украинские военные ликвидировали снайпера, который хвастался, что убил "Мифа".

В школе, где учился оперный певец и Герой освободительной войны Василий Слипак, открыли музей

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