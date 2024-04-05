Пять лет за отказ от медосмотра: в Раде дали разъяснение о новой норме законодательства

В Верховной Раде объяснили, будет ли принята новая норма законодательства в законе о мобилизации, в которой предлагается наказывать сроком лишения свободы на срок до пяти лет за отказ от прохождения медицинского осмотра.

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Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат Украины Максим Бужанский.

"Не будет такового, эту норму мы из законопроекта убираем, сам законопроект рассмотрим в комитете в понедельник", — отметил Бужанский, комментируя некоторые нормы правительственного законопроекта №10379.

Он написал, что для таких нарушителей будет применен большой административный штраф, но не лишение свободы.

Следует отметить, что документ также предлагает увеличить до 204 тыс. гривен штрафы для граждан, не появляющихся по повестке в ТЦК и иным образом нарушающих законы об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Напомним, ранее сообщалось, как украинцы оценивают уровень мобилизации и объясняют нежелание служить.

Кроме того, мы ранее информировали, что омбудсмен жестко оценил ситуацию с "бусиками ТЦК".

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