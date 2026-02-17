ТСН в социальных сетях

Пять люксовых авто и три дома: разоблачили экс-замначальника ТЦК одной из областей

Бывший чиновник Одесского ТЦК предстанет перед судом.

ДБР

Экс-заместителю начальника Одесского областного ТЦК и СП сообщили о подозрении. Ему инкриминируется незаконное обогащение и легализация имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает ДБР.

Какая сумма ущерба

По информации ДБР, в 2020–2022 годах чиновник получил активы более чем на 37,7 млн грн. Эта сумма более чем на 6 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его официальные доходы.

Установлено приобретение: пяти автомобилей премиум-класса, трех жилых домов с земельными участками и средств на свой счет.

Следователи установили, что имущество оформляли на близких родственников — жену, мать, тещу и бабушку жены. В то же время, задекларированные доходы чиновника не позволяли осуществлять такие расходы.

Однако этим все не ограничилось. Как установили следователи, фигурант:

  • организовал приобретение и использование имущества преступного происхождения;

  • умышленно внес недостоверные сведения в декларацию за 2023 год.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконенном свидании эксвицепремьер-министру Украины Алексею Чернышеву.

«Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн. дол. США и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация: ст. 368-5 УК Украины», — отметили в НАБУ.

