Пять люксовых авто и три дома: разоблачили экс-замначальника ТЦК одной из областей
Бывший чиновник Одесского ТЦК предстанет перед судом.
Экс-заместителю начальника Одесского областного ТЦК и СП сообщили о подозрении. Ему инкриминируется незаконное обогащение и легализация имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщает ДБР.
Какая сумма ущерба
По информации ДБР, в 2020–2022 годах чиновник получил активы более чем на 37,7 млн грн. Эта сумма более чем на 6 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его официальные доходы.
Установлено приобретение: пяти автомобилей премиум-класса, трех жилых домов с земельными участками и средств на свой счет.
Следователи установили, что имущество оформляли на близких родственников — жену, мать, тещу и бабушку жены. В то же время, задекларированные доходы чиновника не позволяли осуществлять такие расходы.
Однако этим все не ограничилось. Как установили следователи, фигурант:
организовал приобретение и использование имущества преступного происхождения;
умышленно внес недостоверные сведения в декларацию за 2023 год.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконенном свидании эксвицепремьер-министру Украины Алексею Чернышеву.
«Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн. дол. США и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация: ст. 368-5 УК Украины», — отметили в НАБУ.