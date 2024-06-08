Пять мифов о приложении "Резерв+": что является правдой, а что – фейк

Количество украинцев, обновивших свои военно-учетные данные с помощью приложения "Резерв+", приближается к 1,5 млн человек.
В Минобороны развенчали 5 самых распространенных мифов и ложных утверждений о мобильном приложении для военнообязанных и резервистов "Резерв+".
Ответы на самые распространенные вопросы дала заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Миф 1. Применение не имеет правового статуса и не упоминается в законодательстве
По словам Черногоренко, электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения "Резерв+".
Функционирование приложения регулируется постановлением Кабмина от 10 мая 2024 г. и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного.
Миф 2. Приложение некорректно работает, потому что отображает неверные данные
Замминистра пояснила, что "Резерв+" подтягивает данные из реестра "Оберіг", в котором есть ошибки вследствие человеческого фактора.
Сейчас в Минобороны планируют упустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении.
"Благодаря приложению мы обнаружили проблему – в безосновательном розыске было 710 000 граждан. Мы устранили эти неточности – и граждане получили email и push-сообщение о том, что теперь в приложении отображается обновленный статус", – отметила Черногоренко.
Миф 3. Данные военнообязанных уже в сети – правда или фейк
Черногоренко подчеркнула, что это фейковая информация и ИПСО от врага.
По ее словам, граждане, данные которых якобы гуляют по сети, никогда не авторизировались в "Резерв+".
"Утечка в любом случае невозможна. Резерв+ лишь подтягивает данные из реестра военнообязанных "Оберег", – заверила заместитель министра.
Она пояснила, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к сети невозможно получить через Интернет, только через защищенные каналы.
Миф 4. Приложение создано за бюджетные средства
Финансирование "Резерв+" осуществлялось без привлечения государственных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации, утверждает заместитель министра.
Миф 5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в "Резерв+"
"После обновления информация сразу попадает в реестр "Оберіг", – объяснила Черногоренко.
18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не требуются считыватели, проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении.
Ранее в ТЦК объяснили, что после обновления данных в "Резерв+" на улице все равно могут выписать повестку
Напомним, в Минобороны рассказали, сколько украинцев, обновивших данные в "Резерв+", имеют "бронь".
18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
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