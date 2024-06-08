Пять мифов о приложении "Резерв+": что является правдой, а что – фейк

Количество украинцев, обновивших свои военно-учетные данные с помощью приложения "Резерв+", приближается к 1,5 млн человек.

В Минобороны развенчали 5 самых распространенных мифов и ложных утверждений о мобильном приложении для военнообязанных и резервистов "Резерв+".

Ответы на самые распространенные вопросы дала заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Миф 1. Применение не имеет правового статуса и не упоминается в законодательстве

По словам Черногоренко, электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения "Резерв+".

Функционирование приложения регулируется постановлением Кабмина от 10 мая 2024 г. и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного.

Миф 2. Приложение некорректно работает, потому что отображает неверные данные

Замминистра пояснила, что "Резерв+" подтягивает данные из реестра "Оберіг", в котором есть ошибки вследствие человеческого фактора.

Сейчас в Минобороны планируют упустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении.

"Благодаря приложению мы обнаружили проблему – в безосновательном розыске было 710 000 граждан. Мы устранили эти неточности – и граждане получили email и push-сообщение о том, что теперь в приложении отображается обновленный статус", – отметила Черногоренко.

Миф 3. Данные военнообязанных уже в сети – правда или фейк

Черногоренко подчеркнула, что это фейковая информация и ИПСО от врага.

По ее словам, граждане, данные которых якобы гуляют по сети, никогда не авторизировались в "Резерв+".

"Утечка в любом случае невозможна. Резерв+ лишь подтягивает данные из реестра военнообязанных "Оберег", – заверила заместитель министра.

Она пояснила, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к сети невозможно получить через Интернет, только через защищенные каналы.

Миф 4. Приложение создано за бюджетные средства

Финансирование "Резерв+" осуществлялось без привлечения государственных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации, утверждает заместитель министра.

Миф 5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в "Резерв+"

"После обновления информация сразу попадает в реестр "Оберіг", – объяснила Черногоренко.

18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не требуются считыватели, проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении.

Ранее в ТЦК объяснили, что после обновления данных в "Резерв+" на улице все равно могут выписать повестку

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько украинцев, обновивших данные в "Резерв+", имеют "бронь".

18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

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