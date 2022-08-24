Пять ошибок в уходе за орхидеей, которые могут привести к гибели цветка

Орхидеи – красивые цветы, но очень капризные. Чтобы они росли и цвели, им нужно создать комфортные условия. И не все знают как ухаживать за орхидеей. Существует пять распространенных ошибок, даже приводящих к гибели цветка. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Если вы хотите, чтобы экзотические цветы цвели и радовали глаз длительное время, стоит узнать, как правильно ухаживать за орхидеирующим.

Однако очень часто люди совершают одни и те же ошибки, которые приводят к тому, что цветок погибает.

Как ухаживать за орхидеей: запомните эти пять ошибок и никогда так не совершайте

Ни в коем случае не отклоняйтесь от плана ухода – если речь идет об этом экзотическом цветке, то действовать по своему усмотрению глупо. Очень важно найти советы опытных садоводов и полностью их соблюдать. Никогда не ставьте горшок на подоконник с солнечной стороны — начинающие цветоводы по неопытности могут поставить орхидею на подоконник, где нежный цветок получит ожог от солнечных лучей. Понять, что цветку слишком много света можно по внешнему виду листочков. Если они вдруг пожелтели, значит лучше поставить горшок в более затемненное место. Также не выбирайте слишком темное место – от недостаточного освещения орхидея испытывает дискомфорт, плохо растет и не цветет. Поэтому, если вы хотите выращивать эти экзотические цветы, но в вашем доме мало света, лучше подумать о специальных лампах. Хоть это и тропический цветок, но не переливайте орхидею – обязательно подождите, пока почва высохнет перед тем, как снова поливать орхидею. Следует обратить внимание, что этот цветок может обходиться без воды неделями, а чрезмерная поливка приведет к гниению корней. Не стоит забывать о подкормках – обычной поливки не всегда достаточно для того, чтобы орхидея активно росла и цвела. Специалисты советуют время от времени подкармливать цветок удобрениями с необходимыми ему питательными веществами.

А чтобы лучше понять, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, стоит посмотреть видео: