Пять основных ошибок при обрезке винограда

Рассказываем, какие самые распространенные ошибки совершают начинающие садоводы при обрезке винограда осенью.
- Самая частая ошибка садоводов при обрезке виноградной лозы – это не подстригание верхних частей растения. Напротив, бояться обрезки верхушек винограда совсем не нужно, ведь именно такая обрезка позволит завязаться новым, свежим листьями. Если не обрезать верхнюю часть лозы, она начнет утончаться, станет гораздо гуще, а новые побеги перестанут появляться. В идеале для хорошего урожая после окончания плодоношения нужно удалять из лозы от 50 до 90% листьев.
- Следующая ошибка неопытных садоводов – удаление не тех побегов, которые нужно срезать. Некоторые считают, что вырезать нужно только старые побеги, оставляя еще смогущие дать полноценный урожай, другие — наоборот. На самом деле лучше удалить все побеги, плодоношение которых закончилось, особенно толка от них в следующем году уже не будет, как бы за ними не ухаживали. Не стоит оставлять и не созревшие тонкие побеги, которые искусственно сгущают зеленую массу винограда. Опытные садоводы рекомендуют оставлять только штамб из толстых многолетних ветвей с мелкими отростками.
- Часто садоводы не знают, нужно ли оставлять на ветках пни или нет. Ответ прост – все зависит от возраста побега. Если побег зрелый, тогда пень оставлять необходимо, его длина не должна превышать одного см. В противном случае все пеньки не только можно, но и нужно обрезать. Если лоза однолетняя и посадка проходит ежегодно, то виноград обрезается полностью во избежание появления гнили на оставленных «хвостиках».
- Четвертая ошибка начинающих виноградарей заключается в несоблюдении времени обрезки виноградной лозы. Самые неудачные периоды для обрезки – весна и лето. Оптимальное время для наведения порядка на винограднике – поздняя осень. Растение завершило плодоношение, поэтому нужно помочь ему отправиться на зимовку.
- Оставление пасынков. Садоводы называют их «лишним балластом», который не только загущает растение, но и уносит питательные вещества — оставлять их на винограде нельзя ни в коем случае. Пасынки удаляют обязательно, чтобы растение освободило ресурсы для созревания плодов.
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