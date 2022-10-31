Пять пищевых привычек, от которых лучше отказаться после 50 лет

Чтобы поддерживать свое здоровье в лучшем состоянии после 50 лет, следует отказаться от некоторых пищевых привычек. Читайте в материале ТСН.ua, от каких именно.

Человеческое тело с возрастом стареет – это закон природы, влияющий на способность человека противостоять разным болезням. Однако мы можем помочь своему организму поддерживать здоровье или мешать ему своими действиями. К примеру, существует пять пищевых привычек, от которых стоит отказаться после 50 лет, если вы хотите оставаться здоровыми с возрастом.

По данным клиники Mayo, люди после 50-летия начинают замечать изменения в определенных аспектах своей жизни. В частности, в пищеварении, здоровье сердца и костей, контроле веса. Правильная диета и стиль питания помогают кардинально повлиять на эти изменения. И если отказаться от некоторых пищевых привычек, можно минимизировать влияние старения на ваше здоровье.

Экономить на овощах и фруктах

Если употреблять достаточное количество фруктов и овощей в своем ежедневном рационе, можно обеспечить организм всеми необходимыми антиоксидантами и питательными веществами. Также они пополняют содержание клетчатки, а это критически важно для здоровья в пожилом возрасте.

Благодаря достаточному количеству клетчатки можно поддерживать регулярный стул, который с возрастом может осложняться. Клетчатка поддерживает уровень артериального давления, холестерина, сахара в крови. В обзоре, опубликованном в Journal of Chiropractic Medicine, отмечалось, что для предотвращения или снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо ежедневно потреблять большое количество клетчатки. Поэтому после 50 лет лучше не экономить на овощах и фруктах.

Недополучать белок

Для любого получения достаточного количества белка имеет решающее значение, а для людей после 50-ти лет оно становится еще более важным. Связано это с утратой мышечной массы с возрастом. Если добавлять в свой рацион достаточно белка, можно замедлить процесс естественного прогрессирования и минимизировать скорость старения мышц.

Хотя многие исследования указывают, что употребление достаточного количества белка важно для общего здоровья и мышечной массы, многие после 50 лет все еще не соблюдают рекомендации диетологов.

Не контролировать размер порций

С возрастом также нужно учитывать одну важную вещь – метаболизм со временем меняется. Как показали исследования 2021 года, опубликованные в журнале Science, в возрасте 20-60 лет метаболизм остается стабильным, а после 60 начинает резко снижаться. Поэтому очень важно уже в 50 лет подготовить свой организм к предстоящим изменениям. А контроль размера порций – один из способов это сделать. Так ваше тело не будет получать слишком большое количество калорий.

Каждый день есть те же продукты

Недостаточное количество разнообразной пищи – еще одна причина, которая может мешать получить с возрастом оптимальное здоровье. Если вы будете разнообразить свой рацион, то будете получать все необходимые питательные вещества. Как рекомендует диетология Морген Клер, нужно каждый день есть что-нибудь новое. В противном случае можно потерять несколько ключевых веществ для здоровья, таких как витамины группы В, железо или кальций. Они с возрастом очень важны.

Не употреблять яичный желток

Многие с детства слышят, что яичный желток вреден, а потому его нужно избегать, чтобы не повысился уровень холестерина. Однако, согласно новым исследованиям, это утверждение просто миф. Если вы переживаете, что яичные желтки могут оказать негативное воздействие на ваш организм, можете проконсультироваться с врачом. Но в этом продукте содержатся питательные вещества, которые нужны пожилым людям для здоровья мозга. В частности, холин. Поэтому после 50 следует все же включить в свой рацион яичные желтки.