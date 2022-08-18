Пять привычек, которые только вредят после 60 лет

После 60 лет организм начинает меняться. Это сказывается, в частности, и на внешности человека. Однако существуют определенные привычки, которые только ускоряют старение. Читайте о них в материале ТСН.ua.
По словам медбрата Центра мезотелиомы Шона Марчезе, который имеет более 15 лет опыта ухода за пожилыми пациентами, человеку после 60-ти очень важно следить за своим самочувствием и здоровьем.
К примеру, именно в этом возрасте начинаются изменения, связанные с пищеварением и обменом веществ. Они могут привести даже к раку брюшной полости или кишечника. Страдают также и когнитивные способности, ведущие к развитию болезни Альцгеймера.
О каких привычках после 60 лет лучше забыть? Вот они:
- Забывать о занятиях спортом - вы можете найти большое количество занятий, которые разработаны специально для пожилых людей. Физические упражнения помогают улучшить когнитивные способности и укрепить сердце. Вы можете просто гулять или плавать в бассейне. Главное, чтобы это были занятия средней интенсивности. Специалисты советуют людям после 60 лет уделять внимание таким упражнениям не реже одного раза в неделю (хотя бы полчаса в день). Можно заменить их и на высокоинтенсивную тренировку, тогда можно тренироваться меньше.
- Думать, что депрессия во время старения является нормальным состоянием - по словам ученых, около 33% людей в возрасте от 60 лет чувствуют себя более счастливыми, чем люди в возрасте от 30 до 60 лет. Поэтому если вы испытываете депрессию, стресс или вам просто грустно, стоит обратиться к специалисту.
- Уделять мало времени сну - тем, кто уже пересек метку в 60 лет, также нужно спать в среднем 7-9 часов в сутки. А вот дневного сна лучше избегать.
- Не обращать внимания на изменения, которые происходят с кожей - пожилые люди имеют больше шансов подхватить инфекцию, столкнуться с разными осложнениями после повреждения кожи или заболеть раком. Синяки появляются быстрее и долго не проходят, на некоторых участках кожа становится сухой. Поэтому следует лучше ухаживать за ней и подобрать при этом правильные средства.
- Забывать о прививках 0 иммунная система ослабевает с возрастом, а потому следует вакцинироваться от гриппа и других болезней (пневмония, опоясывающий лишай). А о том, какие именно прививки нужны именно вам, лучше узнать у своего домашнего врача.