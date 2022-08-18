Пять привычек, которые только вредят после 60 лет

После 60 лет организм начинает меняться. Это сказывается, в частности, и на внешности человека. Однако существуют определенные привычки, которые только ускоряют старение. Читайте о них в материале ТСН.ua.

По словам медбрата Центра мезотелиомы Шона Марчезе, который имеет более 15 лет опыта ухода за пожилыми пациентами, человеку после 60-ти очень важно следить за своим самочувствием и здоровьем.

К примеру, именно в этом возрасте начинаются изменения, связанные с пищеварением и обменом веществ. Они могут привести даже к раку брюшной полости или кишечника. Страдают также и когнитивные способности, ведущие к развитию болезни Альцгеймера.

О каких привычках после 60 лет лучше забыть? Вот они: