Спасатели. / © Днепропетровская областная государственная администрация

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью 27 августа российская армия снова накрыла ракетами «Запорожсталь». Прошлая атака, во время которой погибли работники, произошла более двух недель назад.

Об этом заявил нардеп и глава подкомитета по вопросам промышленной политики Муса Магомедов.

Реклама

«Сегодня ночью россияне снова ударили по „Запорожстали“. „Русские“ буквально уничтожают украинскую металлургию», — отметил народный депутат.

Реклама

оккупанты выпустили по предприятию пять ракет. По словам Магомедова, ракеты попали «в то же место, где во время предварительных обстрелов погибли люди». Последствия ударов серьезные, поэтому сроки возобновления производства неизвестны.

Еще после той атаки комбинат был вынужден остановить работу. Последствия этих ударов чрезвычайно серьезны, и когда «Запорожсталь» сможет возобновить работу — вопрос», — подчеркнул Магомедов.

По его словам, Украина уже к весне может потерять металлургическую отрасль. Ведь, кроме атак РФ, предприятия сейчас сталкиваются с несколькими серьезными проблемами, среди которых — блокирование работы портов Великой Одессы, введением механизма углеродной корректировки импорта и новыми европейскими квотами на импорт украинской продукции.

Атака на Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил об атаке на город после 11:30. По его словам, обошлось без пострадавших.

Реклама

«Враг атаковал Запорожье. Удар нанесен по одному из предприятий. Повреждены производственные помещения, возник пожар», — подчеркнул чиновник.

Напомним, ночью 11 августа армия РФ массированно обстреляла Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами. В областном центре россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру.

Под прицелом оказалась «Запорожсталь». Металлургический комбинат полностью остановил работу после удара баллистики. Погибли семь работников предприятия, а более 20 человек получили ранения. Атака произошла сразу после объявления воздушной тревоги, когда люди шли к укрытию.

Новости партнеров