Пять раз пытался пересечь границу: на Волыни задержали 23-летнего уклониста

23-летнего волынянина дважды "ловили" на границе с Молдовой и по одному разу — с Венгрией и Польшей. В пятый раз уклонист снова хотел испытать судьбу на польской границе.

На Волыни пограничники задержали 23-летнего уклониста, который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу и бежать из Украины.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Во время патрулирования украино-польской границы работники ГПСУ заметили на контрольно-следовой полосе дорожку следов одного человека. Пограничники сразу же приступили к поиску предполагаемого правонарушителя. Вскоре, недалеко от Западного Буга, военнослужащие обнаружили мужчину, который намеревался незаконно добраться до Польши. Чтобы преодолеть реку, он прихватил с собой спасательный жилет.

Правонарушителем оказался 23-летний волынянин. Как оказалось, парня уже не в первый раз задерживали при попытке незаконно попасть за границу. Дважды юношу "ловили" пограничники на границе с Молдовой. В марте он попытался незаконно добраться до Венгрии, а в апреле был задержан на украинско-польском участке пограничным нарядом Волынского отряда.

Нарушителя доставили в пограничное подразделение для составления административных документов по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Меру наказания будет определять суд.

Как уклоняющиеся пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Отметим, что это не первый случай, когда уклоняющиеся пытаются убежать за границу вплавь. В марте в Польше задержали 20-летнего уклониста из Украины, который незаконно попал в это государство, переплыв реку. Теперь его депортируют назад.

На Закарпатье уклонисты также очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая иногда служит границей с Румынией и Венгрией. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Тисе утонуло уже 16 ухилянтов.

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