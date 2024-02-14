"Пять сгоревших комков": работник Музея истории оскандалился циничным заявлением о погибшей в Харькове семье

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне разорвал трудовые отношения с научным сотрудником Романом Кабачием после его циничного заявления о погибшей в Харькове семье.

Об этом сообщает пресс-служба Национального музея истории.

"Старший научный сотрудник Роман Кабачий предпринял непростой шаг, необходимый в сложившихся условиях. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне прекращает с ним трудовые отношения", — говорится в сообщении.

Накануне работник Музея истории Кабачий на своей странице в фейсбуке цинично прокомментировал публикацию Офиса генерального прокурора. Он написал: "Это тот момент, когда семья не выезжает, потому что ты там госслужащий (или на госзарплате)". После возмущения украинцев он добавил: " Сочувствие кому? Пятерым сгоревшим комкам?". Впоследствии Кабачий удалил свои сообщения и попросил прощения.

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Напомним, в результате атаки России по АЗС в Харькове погибла целая семья. Как сообщили правоохранители, речь идет о супругах – 35-летней работнице местной прокуратуры Ольге Путятине, 38-летнем Григории Путятине и троих их детях. Самому младшему из мальчиков было 10 месяцев, среднему – 4 года, самому старшему – 7 лет. Последний учился во втором классе.

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