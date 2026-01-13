Пять суток борьбы за жизнь: умер раненый во время удара "Искандерами" по Кривому Рогу

Атака на Кривой Рог

В больнице умер 67-летний мужчина, раненный во время атаки «Искандерами» по Кривому Рогу вечером 8 января.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

Вилкул отметил, что мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, взрывом ему оторвало ногу.

«Грустная информация… В больнице умер мужчина 67 лет, раненый во время последней атаки врага „Искандерами“ в Металлургическом районе. Был очень тяжел, взрывом оторвало ногу, врачи пять суток сражались за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Вечная память. Соболезнования родным и близким…» — написал руководитель Совета обороны Кривого Рога.

Напомним, 8 января в Кривом Роге около 17:00 произошли два взрыва. Войска РФ атаковали город баллистикой. Через пять минут были слышны повторные взрывы. Воздушные силы известили о движении дронов в сторону города. Погибли пожилые женщины и мужчины, ранены по меньшей мере 24 человека, среди них дети.

По словам Вилкула, армия РФ ударила двумя «Искандерами» в многоквартирные дома.