Пять тонн золота в РФ и миллиардные ценные бумаги: декларация чиновника Фонда госимущества

Заместитель директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом, начальник управления по вопросам распоряжения государственным имуществом Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрей Мельник отметил в своей электронной декларации, владеющей 5 тоннами золотых слитков, хранящихся в России.

Об этом свидетельствуют данные декларации чиновника.

Заместитель директора ФГИУ хранит в России золото. / © E-декларація

Мельник уточнил, что золото находится в виде банковских слитков Евростандарта 999,9, ГОСТ 28058-89, общим весом 5,0 метрических тонн или 160 753,61 тройских унций общей стоимостью 79 804 999 евро. На сегодняшний день это примерно 4 млрд гривен.

По данным декларации, золото хранится в ЗАО "КИТОН 21 ВЕКА", расположенном в Москве, по улице Ясенева, корпус 1, здание 30.

Кроме того, Мельник отметил, что владеет ценными бумагами этого же предприятия на миллиарды гривен.

Чиновник также задекларировал наличие 15 месторождений редкоземельных металлов на оккупированной территории Луганской области, в том числе ГХК Краснодонуголь. Одно из месторождений он оценил в 1,5 млрд евро.

Согласно декларации, в 2024 году годовая заработная плата Андрея Мельника составила 1 млн. гривен.

