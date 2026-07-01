Пять ударов по Харькову: российские авиабомбы попали в жилые районы города, есть погибшие

Удар российских КАБ / © ТСН

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Российская террористическая армия в среду, 1 июля, нанесла пять ударов управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки пострадали как минимум шесть человек, в том числе 16-летний юноша. Сообщается о двух погибших.

Об этом сообщили в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным Ситуационного центра, оккупанты сбросили пять авиабомб: три попадания зафиксированы в Основянском районе и два — в Киевском.

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Также сообщалось об атаках российских террористов в Слободском районе и на границе Новобаварского и Основянского районов города.

В Киевском районе одна из авиабомб попала в частный дом, также поврежден автомобиль. В Основянском районе после удара возник пожар, на месте работают экстренные и профильные службы.

«В результате ударов вражескими КАБ по Харькову пострадали 6 человек. Среди них — 16-летний парень», — написал Олег Синегубов.

Медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, а осмотр мест попаданий и выяснение последствий обстрела продолжаются.

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Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о гибели двух человек в результате вражеского обстрела.

«Подтверждена гибель двух человек в Новобаварском районе. Один из них — пятнадцатилетний парень», — написал он.

Напомним, в понедельник, 29 июня, в результате российской атаки с применением КАБа в Харькове погибла молодая девушка, еще 10 человек получили ранения.

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