Пять воинских частей не взяли на службу: мужчина придумал, что говорить, чтобы его не мобилизовали

Мужчина рассказал, что он добровольно согласился на мобилизацию, но его не берут на службу.

В Хмельницкой области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который больше года избегал мобилизации. Работник ТЦК отмечал, что мужчина в воинских частях рассказывал, что злоупотребляет алкоголем и имеет плохое здоровье, из-за чего его не брали на службу.

Об этом говорится в приговоре Изяславского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчину сочли годным к военной службе. Он получил повестку и должен был 1 марта 2023 прийти в ТЦК, однако более года уклонялся от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и объяснил, что "получил повестку о вызове на 01.03.2023 для проведения призыва по мобилизации и отправке в воинскую часть для прохождения военной службы, однако считая, что за ним должны были приехать работники ТЦК — не явился". Мужчина добавил, что хотел добровольно мобилизоваться, однако ни одна воинская часть его не брала на службу.

Работник ТЦК объяснил на суде, что мужчину возили в 5 разных воинских частей, однако он "постоянно жаловался на свое состояние здоровья, указывал, что на его содержании находится пожилая мать, а также рассказывал о зависимости от алкогольных напитков". Таким образом, его отказывались брать на службу.

Суд учел, что у мужчины есть мать 1940 года рождения и то, что он действительно добровольно согласился на мобилизацию, но воинские части не приняли его на службу.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Днепропетровской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.

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