Пятая встреча Зеленского с Трампом: «Томагавки», фонд победы Украины и красная дорожка для Путина в Будапешт

Переговоры Трампа и Зеленского американская и украинская стороны анонсировали заранее. Казалось, фон для встречи более чем благоприятен. Президент США, по его словам, только что урегулировал восьмую в мире войну, «обеспечив мир на Ближнем Востоке» — прекращение огня в секторе Газа.

«Теперь у нас осталась одна война между Россией и Украиной. Я думал, она будет одной из самых легких (для решения — Ред.)», — заявил Трамп на званом ужине для крупнейших американских доноров в новом бальном зале Белого дома.

С момента четвертой встречи Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября, информационное пространство заполонила тема возможности предоставления Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк». Вдобавок администрация США усилила давление на Китай и Индию, чтобы те уменьшили закупку российской нефти, а западные СМИ сообщили, что Трамп хочет создать «фонд победы» Украины, который будут наполнять деньгами от повышения пошлин на китайский экспорт до 500%.

Но за день до встречи с Зеленским в Белом доме за обедом, Трамп неожиданно поговорил по телефону с Путиным, анонсировав их второй после Аляски совместный саммит в Будапеште «вероятно, через две недели». Впоследствии американский президент также добавил, что сейчас «не идеальное время» для введения новых санкций против России, а про ракеты «Томагавк» сказал, что они нужны и самим США. По информации издания Axios, Зеленский и его команда были удивлены разговором Трампа с Путиным и его согласием на встречу в Венгрии. В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп все еще верит в возможность личной встречи Зеленского и Путина.

Чего ждать от пятой личной встречи Трампа и Зеленского? Почему американский президент снова хочет представить себя в качестве посредника между Украиной и Россией? И как очередная красная дорожка для Путина, устланная на этот раз в Будапешт, может снова сыграть против самого Трампа? Читайте в материале ТСН.ua.

Урегулирование на Ближнем Востоке: договориться с Путиным это не поможет

По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, во время уже восьмого за этот год телефонного разговора Трампа с Путиным, последний начал его с «поздравлений об успехах работы Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа». Хотя еще 11 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что «без решения главного вопроса — создание палестинского государства — любое соглашение будет временным».

Как известно, ни один из 20 пунктов мирного плана Трампа для Газы, на который согласились Израиль и ХАМАС, кроме аполитического Палестинского комитета и Международных стабилизационных сил не предусматривает создание палестинского государства. Да и в постоянном урегулировании на Ближнем Востоке многие эксперты сомневаются, видя в быстром продвижении по Трампу его так называемого мирного плана попытку добавить себе баллов внутри самих США, где уже фактически началась предвыборная кампания в Конгресс — в ноябре 2026 года американцы будут переизбирать всю Палату представителей.

То, что урегулирование на Ближнем Востоке хрупкое, было очевидно с самого начала достижения соответствующих договоренностей. После выступления в Кнессете (израильский парламент) и провозглашения исторического мира, Дональд Трамп отправился в Египет на саммит «Мира 2025», где Катар, Турция и собственно США и Египет подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое базируется на мирном плане. Однако на встрече в Шарм-эль-Шейхе не было представителей враждующих сторон — Израиля и ХАМАСа. А уже в четверг, 16 октября, Трамп пригрозил террористическому ХАМАСу, что израильские войска могут вернуться в Газу, как только Трамп «скажет свое слово» об этом.

Многие западные СМИ и аналитические центры прогнозировали «экспорт» дипломатических усилий США на европейский континент после урегулирования войны на Ближнем Востоке. Да и сам Трамп во время выступления в Кнессете обращался к представителям своей команды с заданием, в частности к спецпосланнику Стиву Виткоффу, восхваляя его способности говорить с Путиным по пять часов подряд, сфокусироваться теперь больше на России.

Все же эксперты советуют быть сдержанными и не ожидать значительных прорывов, напоминая, что Трамп не отошел от роли посредника в урегулировании войны России против Украины, намеренно закрывая глаза, кто на самом деле является агрессором и нарушителем международного права. К тому же, ключевые пункты мирного плана Трампа по Ближнему Востоку — разоружение ХАМАСа, вывод войск Израиля, восстановление и дальнейшее управление Газой — еще должны быть согласованы. Но никто не говорит, как и когда это должно произойти.

Давление на Китай и Индию: цель — уменьшить доходы России

Параллельно с урегулированием уже восьми мировых войн администрация Трампа принялась давить на Индию и Китай, чтобы они снизили закупку российской нефти. Так, на днях американский президент заявил, что Нарендра Моди пообещал прекратить закупку энергоносителей РФ.

«Теперь я должен заставить Китай сделать то же самое», — добавил Дональд Трамп.

ТСН.ua уже не раз писал, что крупнейшими покупателями российской сырой нефти являются Китай, Индия и Турция. В 2024 году КНР купила у России сырой нефти на $61,7 млрд. Плюс Индия и Турция — это еще $91,76 млрд. Администрация Трампа уже давно угрожает крупнейшим покупателям российских энергоносителей введением дополнительных пошлин на их экспорт в США. Однако большинство тарифов по индийскому экспорту уже вступили в силу с начала августа. На некоторые категории товаров пошлины достигают 50%. Однако в отношении критических позиций — фармацевтическая продукция, энергоносители, электроника и полупроводники — действуют исключения.

Да и на заявление Трампа относительно отказа Индии от российской нефти уже ответил спикер министерства иностранных дел страны Рандхир Джайсвал, фактически опроверг слова американского президента:

«Индия является крупным импортером нефти и газа. Нашим постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в нестабильном энергетическом сценарии. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежные поставки являются двойной целью нашей энергетической политики. Это предполагает широкую базу наших источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночными условиями».

Относительно увеличения давления на Китай в администрации Трампа, похоже, вообще зашли в тупик. Еще весной этого года, когда администрация США объявила о применении 100% пошлин ко всему китайскому экспорту, Пекин в ответ заблокировал экспорт редкоземельных металлов. Напомним, что КНР контролирует около 70% их добычи и 90% переработки. А это не только удар по аэрокосмической и производству электроники, но и по защитке, медицине и автомобильной промышленности.

«Томагавки» и санкции: Трамп не хочет повышать ставки

Поэтому и сейчас, когда администрация Трампа угрожает Пекину новыми 500% пошлинами, если Китай не перестанет покупать российскую нефть и не уменьшит поддержку военной машины Кремля, а западные СМИ анонсируют, что эти средства Белый дом направит на наполнение «фонда победы» Украины. Пекина тоже очень много рычагов давления на Вашингтон. К тому же Китай уже задействовал их, вновь ограничив экспорт редкоземельных металлов.

«Угрозы высокими тарифами на каждом шагу — это неправильный способ ладить с Китаем. Мы призываем США как можно скорее исправить свою неправильную практику», — ответили в Министерстве торговли КНР.

От встречи с Трампом за обедом в Белом доме президент Зеленский все же ожидает, что «сработавший на Ближнем Востоке импульс укрощения террора и войны поможет окончанию российской войны против Украины».

«Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и по отношению к России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о „Томагавках“, — добавил украинский президент.

В четверг, 16 октября, после разговора с Путиным, Трамп заявил, что главе Кремля не понравилась идея, что США могут предоставить Украине несколько тысяч «Томагавков». При этом в этом же заявлении американский президент также намекнул, что эти ракеты нужны и самим США. ТСН.ua уже писал, что в последние годы производство «Томагавков» в США колебалось от 55 до 90 штук в год. Согласно бюджетным данным Пентагона, США планируют закупить 57 ракет в 2026 году. То есть, как видим, их не так много.

К тому же, судя по очередному комплиментарному телефонному разговору Трампа с Путиным и договоренности очень скоро встретиться в Будапеште, в администрации США снова возобладала идея продолжить попытки оторвать Россию от Китая. Потому что, похоже, что политика устрашения Пекина новыми тарифами и дальнейшее обострение торговой войны зашла в тупик. Поэтому мы и слышим новые заявления вице-президента США Джей Ди Венса, которого никак нельзя назвать симпатиком Украины, о различных ожиданиях Киева и Москвы в войне, которые влияют на отсутствие мирного соглашения.

А анонс самим Трампом его возможной встречи с Путиным в Будапеште — стране-члене ЕС и НАТО — это огромная ошибка Белого дома. Во-первых, это очередная попытка договориться с Кремлем о европейской архитектуре безопасности за спинами европейцев. Во-вторых, не что иное, чем продолжение позора Аляски с красными дорожками и аплодисментами Путину, для Трампа это не закончится. Разве что очередной исторической лекцией Путина, но уже не о Рюрике (по информации Financial Times, именно об этом Путин долго рассказывал Трампу в Анкоридже), а о печенегох и половцах.

«Вместо того, чтобы просто смотреть что

у Трампа и делать ставку на то, что Трамп решит вопрос европейской безопасности, Европа должна разработать собственный комплексный план и победить Путина. Мы должны сотрудничать с Украиной, чтобы немедленно создать интегрированную систему ПВО. Европе необходимо быстро предоставить Украине оружие дальнего радиуса действия, чтобы оно могло атаковать российские командные центры, склады боеприпасов, аэродромы и заводы… Европа должна дополнительно подготовить свое военное присутствие в Украине…», — дописал в X эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.