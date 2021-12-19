Пятеро на одного: в Одессе неизвестные избили мужчину и похитили из автомобиля крупную сумму денег

Инцидент произошел 18 декабря.
В Одессе на улице Академика Заболотного пятеро нападавших избили мужчину и отобрали у него 60 тысяч гривен. Полицию потерпевшему пришлось вызвать из больницы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Ху***я Одесса".
Отмечается, что после ограбления злоумышленники скрылись, выехав в сторону поселка Усатово. Потерпевший передвигался в автомобиле Peugeot, пятеро неизвестных – на Volkswagen.
Другие подробности случившегося пока неизвестны.
Напомним:
В с. Верхние Торгаи Херсонской области двое товарищей после употребления алкогольных напитков ворвались в соседский дом, чтобы "разобраться" с мужем, чей пес убил трех кур.
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