Пятеро погибших и 26 раненых: в полиции рассказали о последствиях ночного обстрела

В результате ракетной атаки кремлевского террористического режима было повреждено более 100 зданий, в том числе объекты энергоинфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

В сообщении указывается, что российские террористы нанесли удары по Украине ракетами и БПЛА.

"По состоянию на 15:00 в Хмельницкой области погибли два человека, еще восемь травмированы, одну женщину удалось спасти из-под завалов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции сообщили, что в Запорожской области погибли три мирных жителя, среди которых 9-летняя девочка. Еще 15 человек пострадали в Запорожской области. Среди раненых – полицейский.

Два человека получили ранения от российских обстрелов в Ивано-Франковской, один – в Харьковской области.

В результате атак армии захватчиков Харьков временно остался без света, частично отсутствует электроснабжение в Хмельницком.

В Ивано-Франковской области в результате российских обстрелов без света временно осталась городская больница и сотни квартир людей.

"Дорожное движение регулируют патрульные полицейские и будут извещать местное население из-за громкоговорителей о воздушной тревоге", — говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что в случае отсутствия электроснабжения граждане могут обратиться за помощью в ближайшие отделы полиции.

"По всем фактам военных преступлений РФ начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

На местах вражеских обстрелов продолжают работать полицейские, спасатели и медики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье возросло количество жертв в результате удара РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за проблем с электроснабжением в Харькове может не работать сигнал воздушной тревоги.

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