Пятерых российских оккупантов подозревают в расстреле автомобилей с людьми в Гостомеле

Российские военные известны своими зверствами и убийствами мирных людей, которые они совершали на оккупированной Киевщине.

Столичная прокуратура сообщила о подозрении пяти солдатам армии Российской Федерации. Им инкриминируют расстрел десяти автомобилей с мирными жителями в Гостомеле.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что 25 февраля военнослужащие сводного отряда подразделений Росгвардии, не выполнив боевое задание по захвату Киева, отступили и заняли позиции в поселке Гостомель. В течение более шести часов в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской они расстреливали гражданские автомобили с мирными жителями. Тогда люди просто пытались уехать из зоны боевых действий в направлении Киева.

В результате обстрелов РФ погибли пять человек. Кроме того, шесть получили ранения.

Сотрудники СБУ идентифицировали российских омоновцев. В совершении преступления причастны подразделения сводного отряда Росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецка, а также мобильного отряда особого назначения (ОМОН) в Красноярском крае.

Преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования Росгвардии. В результате расследования получены их учредительные данные и контакты. Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

Фото: СБУ

Напомним, полицейские сообщили о подозрении российскому военному, изнасиловавшему женщину во время оккупации Киевщины. Подозреваемый – военный 37 отдельной гвардейской мотострелковой Донской будапештской красного знамени ордена красной звезды бригады, 36 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ.

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