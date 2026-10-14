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Пятерых военных ВСУ расстреляли в Харьковской области: прокуратура открыла дело
После расстрела пяти украинских военных в Харьковском районе прокуратура открыла уголовное производство и начала поиск нападающего.
В Харьковской области начали расследование убийства пятерых военнослужащих ВСУ. Правоохранители устанавливают личность нападающего и проверяют несколько версий, в частности, его возможную причастность к российской диверсионно-разведывательной группе.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
14 октября Харьковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства двух или более человек.
В настоящее время правоохранители разыскивают нападающего, устанавливают его местонахождение и все обстоятельства преступления.
Одной из проверяемых следствий версий является возможная причастность стрелка к диверсионно-разведывательной группе российских войск. В настоящее время эта версия официально не подтверждена.
Что известно о расстреле военных на Харьковщине
Ранее в полиции сообщили, что 13 октября неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих ВСУ.
Гибель своих бойцов также подтвердила 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.
По предварительным данным бригады, к убийству могли быть причастны лица, предположительно являющиеся гражданами России. Правоохранители продолжают проверять эту информацию.