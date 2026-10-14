Пятерых военных ВСУ расстреляли в Харьковской области: прокуратура открыла дело

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В Харьковской области начали расследование убийства пятерых военнослужащих ВСУ. Правоохранители устанавливают личность нападающего и проверяют несколько версий, в частности, его возможную причастность к российской диверсионно-разведывательной группе.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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14 октября Харьковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства двух или более человек.

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В настоящее время правоохранители разыскивают нападающего, устанавливают его местонахождение и все обстоятельства преступления.

Одной из проверяемых следствий версий является возможная причастность стрелка к диверсионно-разведывательной группе российских войск. В настоящее время эта версия официально не подтверждена.

Что известно о расстреле военных на Харьковщине

Ранее в полиции сообщили, что 13 октября неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих ВСУ.

Гибель своих бойцов также подтвердила 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

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По предварительным данным бригады, к убийству могли быть причастны лица, предположительно являющиеся гражданами России. Правоохранители продолжают проверять эту информацию.

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