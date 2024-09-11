Пятница, 13 сентября 2024 года: популярные приметы и предрассудки

Несмотря на то, что пятница, 13, окруженная многими предрассудками, современная психология объясняет это явление как проявление эффекта ожиданий, когда люди склонны искать негативные события из-за своих страхов.

Пятница, 13-е, считается одним из самых известных дней, связанных с предрассудками и приметами во многих культурах. Эта дата имеет давнюю историю, и люди воспринимают ее как день, несущий неудачу или повышенную опасность.

Происхождение предрассудков

Христианская традиция : предрассудки о пятнице, 13 частично возникли из христианской традиции, где число 13 считается "неудачным", поскольку на Тайном ужине с Иисусом было 13 гостей, а после этого ужина он был распят в пятницу.

: предрассудки о пятнице, 13 частично возникли из христианской традиции, где число 13 считается "неудачным", поскольку на Тайном ужине с Иисусом было 13 гостей, а после этого ужина он был распят в пятницу. Норвежская мифология : в скандинавских мифах Локи, бог уловок и хаоса, был 13-м гостем на пире богов, что привело к трагическим событиям.

: в скандинавских мифах Локи, бог уловок и хаоса, был 13-м гостем на пире богов, что привело к трагическим событиям. Средневековье: пятницу также связывали с неудачами из-за того, что многие казни исполнялись в этот день, в частности, распятие Иисуса.

Популярные предрассудки и приметы на пятницу, 13-е

Не стоит начинать новые дела: считается, что любые новые проекты или начинания могут потерпеть неудачу. Следует избегать путешествий: в некоторых культурах не рекомендуют совершать дальние поездки, ведь это может привести к неприятностям. Не подписывать важные соглашения: считается, что соглашения или важные решения, принятые в пятницу, 13-го, могут принести неудачу. Если в этот день разбить зеркало, это может предвещать семь лет несчастья. Черная кошка: встреча с черной кошкой в пятницу, 13-го, может стать предвестником неудачи. Важно быть осторожными в быту: многие пытаются избегать рискованных действий, например, подниматься на стремянки или работать с опасными инструментами.

Дополнительные приметы

Если в этот день за столом оказываются 13 человек, это считается предвестником несчастья для кого-либо из присутствующих.

оказываются 13 человек, это считается предвестником несчастья для кого-либо из присутствующих. Запрет на поездки на море: у моряков считается неудачным выходить в море в пятницу, 13-го.

Этот день несет с собой множество предрассудков, но многие люди относятся к этому просто как к обычной дате, считая, что это только культурный миф.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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