Пятница будет дождливой, местами возможен град и шквалы: прогноз погоды в Украине на 6 августа

Пятница будет дождливой, местами возможен град и шквалы: прогноз погоды в Украине на 6 августа

Температура воздуха в большинстве регионов прогреется до 29-34°.

В пятницу, 6 августа, в Украине будет переменно облачная и преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране, кроме юго-восточной и восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных областях и на Житомирщине, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге страны 18-23°, днем в западных областях 20-25°, в северных (кроме Сумской), Черкасской и Одесской областях 24-29°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве 6 августа ночью ожидается умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°. Предупреждение о гидрометеорологических явлениях: 6 августа грозовые, днем значительные дожди, в столице и местами по области шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют грозовые ливни со шквальным ветром

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