Пятница будет дождливой: прогноз погоды в Украине на 22 апреля

Пятница будет дождливой: прогноз погоды в Украине на 22 апреля

В пятницу, 22 апреля, в Украине будет дождливая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидаются небольшие, ночью в восточных областях умеренные дожди, на Закарпатье и в южной части без существенных осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 ° тепла (в Карпатах 0-3 ° мороза), днем 8-13 ° тепла, на юге и востоке страны до 16°.

В Киеве 22 апреля будет идти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

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