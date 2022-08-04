Пятница будет преимущественно дождливой: прогноз погоды в Украине на 5 августа

В пятницу, 5 августа, в Украине будет преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 5 августа ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, небольшие, на Левобережье умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 27-32°.

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5 августа днем на Левобережье из-за грозы объявлен I уровень опасности, желтый. В то же время, 5-6 августа в западных, Винницкой, Одесской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 5 августа ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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