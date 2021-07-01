Пятница будет с грозовыми дождями: прогноз погоды в Украине на 2 июля

Пятница будет с грозовыми дождями: прогноз погоды в Украине на 2 июля

Днем местами град и шквалы.

В пятницу, 2 июля, в Украине будет переменно облачная погода с грозовыми дождями.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди. Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве 2 июля также будет идти кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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