Пятница будет с осадками: прогноз погоды в Украине на 17 декабря

Пятница будет с осадками: прогноз погоды в Украине на 17 декабря

Завтра будет облачно.

В пятницу, 17 декабря, в Украине будет богатая на осадки в виде дождя и мокрого снега погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ночью в Харьковской и большинстве центральных областей, днем в юго-восточной части умеренные осадки. На дорогах западной части местами гололедица, на востоке страны местами гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах снег, температура на протяжении суток 3-8° мороза.

В Киеве 17 декабря будет идти небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.

Как на своей странице в Facebook сообщила синоптикиня Наталья Диденко, пятница в Украине будет с осадками – периодически мокрый снег, в южной части и на юго-востоке с дождем. Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1° мороза до 3° тепла.

Со вторника, 21 декабря, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами, добавила синоптик.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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