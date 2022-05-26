Пятница будет теплой, в некоторых регионах ожидаются дожди: прогноз погоды в Украине на 27 мая

Пятница будет теплой, в некоторых регионах ожидаются дожди: прогноз погоды в Украине на 27 мая

В пятницу, 27 мая, в большинстве регионов Украины будет сухо и тепло.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 27 мая в стране будет преимущественно без осадков, лишь в северных и большинстве западных областей днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в юго-западной части 23-28°.

27 мая в большинстве районов западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 27 мая ночью будет сухо, днем будет идти небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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