Пятница будет ветреной и со снегом: прогноз погоды в Украине на 28 января

Сегодня будет облачно.
В пятницу, 28 января, в большинстве регионов Украины будет идти снег, в Карпатах — метель.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве областей ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью на Левобережье 5-10° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла). В Карпатах снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью и днем 5-10° мороза.
Из-за сильного ветра и метели на западе страны 28 января объявлен I уровень опасности, желтый, а на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
В Киеве 28 января также будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
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