Пятница будет ветреной: прогноз погоды в Украине на 26 ноября

Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

В пятницу, 26 ноября, в Украине будет преимущественно сухая погода, осадки возможны только в западных регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно сухо, только на Закарпатье, во Львовской и Волынской областях днем небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем юге страны и на Закарпатье до 12° тепла, в большинстве районов Левобережья ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве 26 ноября ожидается переменно облачная и сухая погода. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра ветреную погоду.

"Пятница в Украине будет ветреной. Южный ветер будет разгоняться до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 метров в секунду... В Киеве завтра осадки маловероятны. Ветер предполагается сильным, убегайте подальше от старых ветвистых деревьев, билбордов, закрепляйте все, что легко падает и носится", — написала она на своей странице в Facebook и добавила, что на выходных в стране пройдут периодические дожди, будет тепло, но также ветрено.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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